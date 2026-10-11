W Chinach były burmistrz Wuhanu Zhou Xianwang został skazany na 14 lat więzienia za łapówkarstwo. Sąd nałożył na niego również grzywnę w wysokości 5 mln juanów. Jak podaje South China Morning Post, wyrok wydał Ludowy Sąd Pośredni miasta Shangqiu w prowincji Henan.

Oskarżenia o łapówkarstwo

Sąd ustalił, że Zhou, zajmując różne stanowiska w latach 2003–2025, pomagał firmom i osobom prywatnym w zawieraniu kontraktów, prowadzeniu działalności gospodarczej i uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych. Wśród jego stanowisk były sekretarz komitetu partyjnego miasta Huangshi, burmistrz Wuhanu oraz wicegubernator prowincji Hubei.

W zamian, według sądu, otrzymał pieniądze i mienie o wartości ponad 60,5 mln juanów, czyli około 9 mln dolarów USA. Sąd określił tę kwotę jako „szczególnie dużą” i uznał Zhou za winnego łapówkarstwa. Rozprawa odbyła się 9 lipca.

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Karę złagodzono, ponieważ Zhou przyznał się do winy i zwrócił nielegalnie uzyskane środki oraz mienie. Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny, główny chiński organ antykorupcyjny, wszczęła wobec niego dochodzenie w lipcu ubiegłego roku.

Praca w Wuhanie na początku pandemii

64-letni Zhou Xianwang został zastępcą sekretarza komitetu partyjnego Wuhanu w maju 2018 roku, a we wrześniu tego samego roku stanął na czele administracji miasta. Krytykowano go za działania władz na początkowym etapie rozprzestrzeniania się koronawirusa pod koniec 2019 roku, gdy Wuhan opóźnił publiczne poinformowanie o wykryciu wirusa.

Pod koniec stycznia 2020 roku Zhou powiedział państwowej stacji CCTV, że jako lokalny urzędnik mógł ujawniać informacje dopiero po ich otrzymaniu i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Bronił także decyzji o dopuszczeniu ponad 40 tys. osób do udziału w noworocznym wydarzeniu w tym miesiącu. Zhou pozostał na stanowisku do 2021 roku, po czym pracował w prowincjonalnych i ogólnokrajowych strukturach politycznej rady konsultatywnej Chin.

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