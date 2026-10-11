中国前武汉市长周先旺因受贿被判处14年监禁。法院还对其处以500万元人民币罚款。据《南华早报》报道，判决由河南省商丘市中级人民法院作出。

受贿指控

法院认定，周先旺在2003年至2025年间担任多个职务期间，帮助企业和个人签订合同、开展经营活动并获得行政许可。他曾任黄石市市委书记、武汉市市长和湖北省副省长。

作为回报，据法院称，他收受了价值超过6050万元人民币的金钱和财物，约合900万美元。法院称该数额“特别巨大”，并认定周先旺构成受贿罪。案件审理于7月9日进行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

由于周先旺认罪并退还了非法所得的资金和财物，刑罚被从轻处理。中国主要反腐机构中央纪律检查委员会于去年7月对其展开调查。

疫情初期在武汉的工作

64岁的周先旺于2018年5月出任武汉市委副书记，并于同年9月领导市政府。他因当局在2019年底冠状病毒传播初期的应对措施受到批评，当时武汉延迟公开通报发现该病毒的消息。

2020年1月底，周先旺对国家电视台中国中央电视台表示，作为地方官员，他只能在收到信息并获得相应批准后才能公开信息。他还为当月允许4万多人参加一场新年活动的决定辩护。周先旺任职至2021年，此后在中国政治协商会议的省级和全国性机构任职。

关注我们在