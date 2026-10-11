В Китае бывший мэр Уханя Чжоу Сяньван был приговорён к 14 годам лишения свободы за взяточничество. Суд также оштрафовал его на 5 млн юаней. По данным South China Morning Post, приговор вынес Народный суд средней инстанции города Шанцю в провинции Хэнань.

Обвинения во взяточничестве

Суд установил, что Чжоу, занимая различные должности в 2003–2025 годах, помогал компаниям и частным лицам в заключении контрактов, ведении бизнеса и получении административных разрешений. Среди его должностей были секретарь парткома города Хуанши, мэр Уханя и вице-губернатор провинции Хубэй.

Взамен, по данным суда, он получил деньги и имущество на сумму более 60,5 млн юаней, или около 9 млн долларов США. Суд назвал эту сумму «особенно крупной» и признал Чжоу виновным во взяточничестве. Рассмотрение дела состоялось 9 июля.

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Наказание смягчили, поскольку Чжоу признал вину и вернул незаконно полученные средства и имущество. Центральная комиссия по проверке дисциплины — главный антикоррупционный орган Китая — начала расследование в отношении него в июле прошлого года.

Работа в Ухане в начале пандемии

64-летний Чжоу Сяньван стал заместителем секретаря парткома Уханя в мае 2018 года, а в сентябре того же года возглавил городскую администрацию. Его критиковали за действия властей на начальном этапе распространения коронавируса в конце 2019 года, когда Ухань задержал публичное сообщение об обнаружении вируса.

В конце января 2020 года Чжоу заявил государственному телеканалу CCTV, что как местный чиновник мог обнародовать информацию только после её получения и соответствующего разрешения. Он также защищал решение разрешить участие более 40 тыс. человек в новогоднем мероприятии в том месяце. Чжоу оставался в должности до 2021 года, после чего работал в провинциальных и общенациональных структурах политического консультативного совета Китая.

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