10 października doszło do nalotów na rzemieślniczą kopalnię złota Al-Aqeedat w stanie Nil Rzeczny na północy Sudanu. Według The Rio Times, powołującego się na Sudan Tribune, w wyniku uderzeń mogły zginąć dziesiątki górników, a co najmniej 20 osób przewieziono na targ Al-Ansari, aby udzielić im pomocy.

Uderzenia w pobliżu granicy z Egiptem

Górnik Mergani Malik powiedział Sudan Tribune, że niezidentyfikowane samoloty wojskowe przeprowadziły ponad pięć uderzeń na terenach wydobycia złota w rejonie North Wadi. Kopalnia Al-Aqeedat znajduje się w pobliżu targu Al-Ansari, niedaleko granicy z Egiptem.

Według Malika ostateczna liczba zabitych i rannych nie została ustalona. Oświadczył również, że po uderzeniach tysiące górników uciekło w góry, gdzie nie ma wody pitnej. Sudan Tribune podało, że pracownicy kopalń publikowali z miejsca zdarzenia nagrania wideo i zdjęcia poszkodowanych.

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Podobny atak w czerwcu

Obszar ten został już zaatakowany 16 i 17 czerwca. Radio Dabanga informowało wówczas, że samoloty podejrzewane o przynależność do Egiptu zaatakowały kopalnie około 20 kilometrów od granicy; nalotom towarzyszyła operacja lądowa. Według relacji ocalałych w czerwcu zginęło ponad 50 sudańskich górników.

Egipska armia w czerwcu przyznała, że prowadziła kampanię przeciwko przemytowi narkotyków, nieregularnej migracji i nielegalnemu wydobyciu złota w pobliżu południowej granicy. Jednocześnie nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za uderzenia z 10 października, a władze Sudanu do wieczora tego dnia nie skomentowały doniesień.

Według Sudan Tribune w rzemieślniczym wydobyciu złota w Sudanie zatrudnionych jest ponad dwa miliony osób. Sektor ten znacznie się rozwinął od początku wojny między sudańską armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia w kwietniu 2023 roku.

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