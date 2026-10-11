Dziesiątki zabitych w nalotach na kopalnię w Sudanie — The Rio Times
10 października doszło do nalotów na rzemieślniczą kopalnię złota Al-Aqeedat w stanie Nil Rzeczny na północy Sudanu. Według The Rio Times, powołującego się na Sudan Tribune, w wyniku uderzeń mogły zginąć dziesiątki górników, a co najmniej 20 osób przewieziono na targ Al-Ansari, aby udzielić im pomocy.
Uderzenia w pobliżu granicy z Egiptem
Górnik Mergani Malik powiedział Sudan Tribune, że niezidentyfikowane samoloty wojskowe przeprowadziły ponad pięć uderzeń na terenach wydobycia złota w rejonie North Wadi. Kopalnia Al-Aqeedat znajduje się w pobliżu targu Al-Ansari, niedaleko granicy z Egiptem.
Według Malika ostateczna liczba zabitych i rannych nie została ustalona. Oświadczył również, że po uderzeniach tysiące górników uciekło w góry, gdzie nie ma wody pitnej. Sudan Tribune podało, że pracownicy kopalń publikowali z miejsca zdarzenia nagrania wideo i zdjęcia poszkodowanych.
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Podobny atak w czerwcu
Obszar ten został już zaatakowany 16 i 17 czerwca. Radio Dabanga informowało wówczas, że samoloty podejrzewane o przynależność do Egiptu zaatakowały kopalnie około 20 kilometrów od granicy; nalotom towarzyszyła operacja lądowa. Według relacji ocalałych w czerwcu zginęło ponad 50 sudańskich górników.
Egipska armia w czerwcu przyznała, że prowadziła kampanię przeciwko przemytowi narkotyków, nieregularnej migracji i nielegalnemu wydobyciu złota w pobliżu południowej granicy. Jednocześnie nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za uderzenia z 10 października, a władze Sudanu do wieczora tego dnia nie skomentowały doniesień.
Według Sudan Tribune w rzemieślniczym wydobyciu złota w Sudanie zatrudnionych jest ponad dwa miliony osób. Sektor ten znacznie się rozwinął od początku wojny między sudańską armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia w kwietniu 2023 roku.