10 октября по кустарному золотому руднику Аль-Акидат в штате Речной Нил на севере Судана были нанесены авиаудары. По данным The Rio Times, ссылающегося на Sudan Tribune, в результате ударов могли погибнуть десятки старателей, еще как минимум 20 человек доставили на рынок Аль-Ансари для оказания помощи.

Удары у границы с Египтом

Старатель Мергани Малик рассказал Sudan Tribune, что неопознанные военные самолеты нанесли более пяти ударов по участкам добычи золота в районе Северный Вади. Рудник Аль-Акидат расположен возле рынка Аль-Ансари, недалеко от границы с Египтом.

По словам Малика, окончательное число погибших и раненых не установлено. Он также заявил, что после ударов тысячи старателей бежали в горы, где нет питьевой воды. Sudan Tribune сообщило, что работники рудников публиковали с места происшествия видео и фотографии пострадавших.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подобное нападение в июне

Этот район уже подвергался ударам 16 и 17 июня. Тогда Radio Dabanga сообщало, что самолеты, предположительно принадлежавшие Египту, атаковали рудники примерно в 20 километрах от границы; рейды сопровождались наземной операцией. По свидетельствам выживших, в июне погибли более 50 суданских старателей.

Египетская армия в июне признавала проведение кампании против контрабанды наркотиков, нерегулярной миграции и незаконной добычи золота вблизи южной границы. В то же время никто не взял на себя ответственность за удары 10 октября, а власти Судана по состоянию на вечер того дня не комментировали сообщения.

По данным Sudan Tribune, в кустарной добыче золота в Судане заняты более двух миллионов человек. Этот сектор значительно вырос после начала войны между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования в апреле 2023 года.

Читай нас в