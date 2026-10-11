10月10日，苏丹北部尼罗河州的阿尔-阿基达特手工采金矿场遭到空袭。据The Rio Times援引Sudan Tribune的报道，数十名矿工可能在袭击中死亡，另有至少20人被送往阿尔-安萨里市场接受救助。

埃及边境附近的袭击

矿工梅尔加尼·马利克向Sudan Tribune表示，不明军机对北瓦迪地区的黄金开采点实施了五次以上打击。阿尔-阿基达特矿场位于阿尔-安萨里市场附近，距埃及边境不远。

马利克说，死亡和受伤人数尚未最终确定。他还表示，袭击后数千名矿工逃往没有饮用水的山区。Sudan Tribune报道称，矿场工人在现场发布了伤者的视频和照片。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

6月发生过类似袭击

该地区此前已于6月16日和17日遭到袭击。当时，Radio Dabanga报道称，疑似属于埃及的飞机袭击了距离边境约20公里的矿场；空袭伴随着地面行动。据幸存者称，6月有50多名苏丹矿工死亡。

埃及军方6月承认，在南部边境附近开展了打击毒品走私、非正规移民和非法采金的行动。与此同时，没有人宣称对10月10日的袭击负责，截至当晚，苏丹当局尚未对相关报道发表评论。

据Sudan Tribune报道，苏丹有超过200万人从事手工采金。自2023年4月苏丹军队与准军事快速支援部队之间的战争爆发以来，该行业显著增长。

关注我们在