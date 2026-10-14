W mieście Gaza w Palestynie w wyniku nalotu na budynek mieszkalny zginęła 33-letnia Reem Assad Awad. Ranne zostały jeszcze dwie osoby, w tym dziewczynka. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na źródło medyczne w szpitalu Al-Szifa.

Zniszczenia w dzielnicy Rimal

Atak trafił w mieszkanie w budynku mieszkalnym w dzielnicy Rimal. Według źródła medycznego w wyniku ataku poważnie uszkodzone zostały samo mieszkanie oraz sąsiednie budynki. Po uderzeniu wybuchł pożar, który później ugasiły ekipy obrony cywilnej.

Świadkowie informowali również o intensywnym ostrzale ze strony izraelskich pojazdów wojskowych i kwadrokopterów w rejonie Tuffah na północnym wschodzie miasta Gaza. Według ich relacji urządzenia wybuchowe zrzucano na ulicę Al-Sikka w sąsiedniej okolicy.

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Ostrzały i zniszczenia w centralnej części enklawy

Oddzielnie źródła informowały o zakrojonej na szeroką skalę rozbiórce budynków mieszkalnych na obszarach na wschód od miasta Gaza, gdzie stacjonują izraelskie siły. W centralnej części Strefy Gazy świadkowie oświadczyli, że izraelskie pojazdy wojskowe i buldożery przemieściły się poza granice obszarów kontrolowanych przez armię na wschód od Deir al-Balah.

Ostrzał dotknął budynki mieszkalne wzdłuż ulicy Salah ad-Din na wschód od Deir al-Balah, wywołując panikę wśród mieszkańców. Nie informowano tam o zabitych ani rannych. Ostrzał artyleryjski odnotowano również na północny wschód od obozu dla uchodźców Bureij, a dron zrzucił urządzenie wybuchowe na namiot; nie ma informacji o poszkodowanych.

Ministerstwo Zdrowia Gazy podało, że od października 2025 roku w wyniku naruszeń zawieszenia broni przez Izrael zginęło co najmniej 1498 Palestyńczyków, a kolejnych 5306 zostało rannych. Według resortu od października 2023 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tysiące osób, a ponad 175 tysięcy odniosło obrażenia.

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