Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa odwołanie Kimberly Guilfoyle ze stanowiska ambasadorki USA w Grecji. Jak informuje The Hill, powołując się na „The Wall Street Journal”, wysocy urzędnicy administracji dyskutują o jej dalszych losach, a decyzja prezydenta jest oczekiwana w najbliższym czasie.

Według WSJ zamożni greccy biznesmeni mogli opłacać Guilfoyle loty prywatnymi samolotami oraz luksusowe zakwaterowanie. Publikacja informuje również, że dyplomatka rzekomo wykorzystywała swoje stanowisko do lobbowania na rzecz ich interesów biznesowych.

Kontrola Departamentu Stanu

Według WSJ inspektor generalny Departamentu Stanu USA sprawdza, czy Guilfoyle przyjmowała prezenty lub usługi od prywatnych przedsiębiorców. Publikacja powołała się na osobę zaznajomioną ze sprawą.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w styczniu Guilfoyle rzekomo mówiła o swoich powiązaniach z zamożnymi greckimi biznesmenami. Zgodnie z nagraniem audio, z którym zapoznał się WSJ, próbowała uzyskać od amerykańskiego biznesmena zaproszenie na kolację na cześć Erica Trumpa. Na nagraniu powiedziała, że może „dać wam cały świat” i zarobić dla rozmówcy „cholernie dużo pieniędzy”.

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Kontakty z greckimi biznesmenami

Kontrola koncentruje się na relacjach dyplomatki z dwoma wpływowymi greckimi przedsiębiorcami. Jednym z nich jest Alexandros Exarchou, dyrektor generalny firmy budowlanej Aktor Group. Guilfoyle powiedziała, że leciała z nim do Davos prywatnym samolotem.

WSJ pisał wcześniej, że Guilfoyle zachęcała rządy Europy Południowo-Wschodniej do kupowania amerykańskiego gazu ziemnego za miliardy dolarów za pośrednictwem firmy Exarchou. Mówiła również o zamiarze wyjazdu do Paryża z greckim magnatem żeglugowym Nikolasem Tsakosem, który, według publikacji, później opłacił jej pobyt w hotelu Four Seasons Hotel George V.

Rzecznik Ambasady USA w Atenach powiedział WSJ, że Guilfoyle sumiennie przestrzegała wymogów etycznych Departamentu Stanu i zasad raportowania prezentów.

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