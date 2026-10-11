Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отстранить Кимберли Гилфойл от должности посла США в Греции. Как сообщает The Hill со ссылкой на The Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники администрации обсуждают ее дальнейшую судьбу, а решение президента ожидается в ближайшее время.

По данным WSJ, состоятельные греческие бизнесмены могли оплачивать Гилфойл перелеты частными самолетами и роскошное проживание. Издание также сообщает, что дипломат якобы использовала свою должность, чтобы лоббировать их деловые интересы.

Проверка Госдепартамента

Генеральный инспектор Государственного департамента США, по данным WSJ, проверяет, принимала ли Гилфойл подарки или услуги от частных предпринимателей. Издание сослалось на человека, осведомленного о ходе дела.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе Гилфойл якобы говорила о своих связях с состоятельными греческими бизнесменами. Согласно аудиозаписи, которую изучила WSJ, она пыталась получить у американского бизнесмена приглашение на ужин в честь Эрика Трампа. На записи она сказала, что может «дать вам весь мир» и заработать для собеседника «чертовски много денег».

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Контакты с греческими бизнесменами

Проверка сосредоточена на отношениях дипломата с двумя влиятельными греческими предпринимателями. Один из них — генеральный директор строительной компании Aktor Group Александрос Экзарху. Гилфойл, по ее словам, летела с ним в Давос частным самолетом.

Ранее WSJ писала, что Гилфойл поощряла правительства Юго-Восточной Европы закупать американский природный газ на миллиарды долларов через компанию Экзарху. Она также рассказывала о намерении поехать в Париж с греческим судоходным магнатом Николасом Цакосом, который, по данным издания, позднее оплатил ее проживание в отеле Four Seasons Hotel George V.

Представитель посольства США в Афинах заявил WSJ, что Гилфойл добросовестно соблюдала этические требования Госдепартамента и правила отчетности о подарках.

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