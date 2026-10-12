Профсоюзы Франции объявили о новой волне школьных протестов — Le Figaro

Во Франции на вторник, 13 октября, профсоюзы запланировали пятую волну общенациональных протестов под названием «Акт 5» с требованием существенно увеличить финансирование сферы образования. К акциям преподавателей и школьников на этот раз присоединятся ученые и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений.

По данным Министерства внутренних дел Франции, мобилизация участников постепенно снижается: после 256 тысяч демонстрантов 6 октября на митинги 8 октября вышли лишь 71,5 тысячи человек. Министр образования Эдуар Жеффре заверил, что влияние протестного движения на работу учебных заведений уменьшается, а сами акции, как и ожидалось, сойдут на нет с началом осенних каникул.

Источник: Le Figaro.

Во Франции власти в срочном порядке задействуют около 3 тысяч замещающих учителей в школах с наибольшей потребностью в педагогах. Этот шаг предпринимается после более чем двух недель общенациональных ученических протестов, которые в отдельных случаях сопровождались насилием.

Французские старшеклассники намерены продолжить протесты за улучшение условий обучения и призвали к новой волне демонстраций во вторник. Власти Франции при этом заявили о «заметном ослаблении» движения, продолжающегося с конца сентября.

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