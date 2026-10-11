美国总统唐纳德·特朗普的政府正在考虑撤换金伯利·吉尔福伊尔的美国驻希腊大使职务。据The Hill报道，援引《华尔街日报》消息称，政府高级官员正在讨论她的去留，预计总统将很快作出决定。

据《华尔街日报》报道，富有的希腊商人可能曾为吉尔福伊尔支付私人飞机出行和豪华住宿费用。该报还报道称，这名外交官据称利用职务为他们的商业利益游说。

国务院审查

据《华尔街日报》报道，美国国务院监察长正在审查吉尔福伊尔是否曾接受私人企业家的礼物或服务。该报援引了一名了解此事进展的人士。

今年1月在达沃斯举行的世界经济论坛期间，吉尔福伊尔据称谈到了自己与富有希腊商人的联系。根据《华尔街日报》查阅的一段录音，她试图从一名美国商人那里获得参加埃里克·特朗普晚宴的邀请。录音中，她说自己可以“给你整个世界”，并为对方赚到“他妈的一大笔钱”。

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与希腊商人的联系

审查重点关注这名外交官与两名颇具影响力的希腊企业家的关系。其中一人是建筑公司Aktor Group首席执行官亚历山德罗斯·埃克萨尔胡。吉尔福伊尔表示，她曾与他乘坐私人飞机前往达沃斯。

《华尔街日报》此前报道称，吉尔福伊尔曾鼓励东南欧各国政府通过埃克萨尔胡的公司购买价值数十亿美元的美国天然气。她还谈到计划与希腊航运巨头尼古拉斯·察科斯前往巴黎；据该报称，后者随后支付了她在乔治五世四季酒店的住宿费用。

美国驻雅典大使馆发言人对《华尔街日报》表示，吉尔福伊尔一直认真遵守国务院的道德要求和礼物申报规定。

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