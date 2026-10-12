Финляндия готовит быстровозводимые укрепления на границе с РФ на случай нападения

Финляндия разработала план быстрого возведения инженерных и оборонительных укреплений на восточной границе в случае прямой агрессии со стороны России. По словам бывшего начальника разведки Вооруженных сил Финляндии Пекки Товери, страна опирается на сложный рельеф и климат, которые естественным образом затрудняют продвижение войск противника, а также на опыт войны в Украине.

Основой финской линии обороны станут заранее подготовленные сборные элементы, которые можно быстро установить в определённых местах. В отличие от стран Балтии и Польши, Хельсинки будут развертывать масштабные фортификационные сооружения по мере необходимости, постоянно поддерживая высокую готовность инженерных систем.

Источник: Yle.

Финская пограничная служба сообщила, что всё больше людей, пытающихся нелегально попасть в Финляндию из Российской Федерации — государства-агрессора, имеют военный опыт и навыки передвижения по сложной местности.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал граждан готовиться к возможным диверсиям и появлению беспилотников в воздушном пространстве страны. В то же время он подчеркнул, что причин для паники нет, а власти и Силы обороны уже усилили меры противодействия гибридным угрозам.

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