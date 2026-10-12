Фінляндія готує швидкозбірні укріплення на кордоні з РФ на випадок нападу

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Фінляндія розробила план швидкого зведення інженерних та оборонних укріплень на східному кордоні у разі прямої агресії з боку росії. За словами колишнього начальника розвідки Збройних сил Фінляндії Пекки Товері, країна спирається на складний рельєф і клімат, які природним чином ускладнюють просування військ противника, а також на досвід війни в Україні.

Основою фінської оборонної лінії стануть заздалегідь підготовлені збірні елементи, які можна швидко встановити у визначених локаціях. На відміну від країн Балтії та Польщі, Гельсінкі розгортатиме масштабні фортифікаційні споруди за потреби, постійно підтримуючи високу готовність інженерних систем.

Джерело: Yle.

Фінська прикордонна служба повідомила, що дедалі більше людей, які намагаються нелегально потрапити до Фінляндії з Російської Федерації — держави-агресора, мають військовий досвід і навички пересування складною місцевістю.

Президент Фінляндії Александер Стубб закликав громадян готуватися до можливих диверсій та появи безпілотників у повітряному просторі країни. Водночас він наголосив, що причин для паніки немає, а влада та Сили оборони вже посилили заходи протидії гібридним загрозам.

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