В Израиле служба безопасности Шин-Бет готовится создать новую программу исламоведения. Инициативу возглавляет глава ведомства Давид Зини; она должна устранить пробелы в работе разведки, выявленные в ходе расследований событий 7 октября, в частности недостаточное понимание идеологии ХАМАС и религиозного экстремизма. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обучение рядом с курсами арабского языка

Новая программа будет действовать параллельно с давно работающим институтом арабского языка Шин-Бет, где обучают сотрудников ведомства на различных должностях. По данным издания, этот институт также периодически проводит обучение для военнослужащих Армии обороны Израиля.

К преподаванию в рамках программы планируют привлечь лекторов, профильных экспертов, а также действующих и бывших высокопоставленных чиновников. Программа будет предусматривать изучение ислама, а учебные курсы адаптируют к оперативным вызовам Шин-Бет на различных направлениях работы. Ее целью является углубление знаний сотрудников об исламе и различных его толкованиях.

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Выводы разведки

Одним из ключевых выводов израильского разведывательного сообщества стало недостаточное понимание ислама, его течений и трактовок, палестинской культуры, в частности в секторе Газа, и более широких процессов на Ближнем Востоке. Это признали существенным недостатком с учетом объема разведывательной информации о намерениях ХАМАС осуществить вторжение на территорию Израиля.

Источники в разведывательном сообществе связывают ослабление профессиональной экспертизы с возрастающей зависимостью от технической разведки, в частности перехвата телефонных разговоров, радиосвязи, сообщений WhatsApp и электронной почты. Параллельно Зини работает над улучшением условий труда персонала Шин-Бет, которые, по данным издания, ухудшались в течение последнего десятилетия.

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