Szin Bet przygotowuje program studiów nad islamem — Jerusalem Post

W Izraelu służba bezpieczeństwa Szin Bet przygotowuje się do utworzenia nowego programu studiów nad islamem. Inicjatywie przewodzi szef służby Dawid Zini; ma ona usunąć luki w pracy wywiadowczej ujawnione podczas dochodzeń dotyczących wydarzeń z 7 października, w tym niewystarczające rozumienie ideologii Hamasu i ekstremizmu religijnego. Informuje o tym Jerusalem Post.

Szkolenia obok kursów języka arabskiego

Nowy program będzie działał równolegle z działającym od dawna instytutem języka arabskiego Szin Bet, w którym szkoleni są pracownicy służby na różnych stanowiskach. Według publikacji instytut ten okresowo prowadzi również szkolenia dla żołnierzy Sił Obronnych Izraela.

Do nauczania w ramach programu planowane jest zaangażowanie wykładowców, ekspertów branżowych, a także obecnych i byłych wysokich urzędników. Program będzie obejmował badanie islamu, a kursy zostaną dostosowane do wyzwań operacyjnych Szin Bet w różnych obszarach działalności. Jego celem jest pogłębienie wiedzy pracowników o islamie i jego różnych interpretacjach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wnioski wywiadu

Jednym z kluczowych wniosków izraelskiej wspólnoty wywiadowczej było niewystarczające rozumienie islamu, jego nurtów i interpretacji, kultury palestyńskiej, w szczególności w Strefie Gazy, oraz szerszych procesów na Bliskim Wschodzie. Uznano to za istotny mankament, biorąc pod uwagę ilość informacji wywiadowczych o zamiarach Hamasu dokonania inwazji na terytorium Izraela.

Źródła we wspólnocie wywiadowczej wiążą osłabienie fachowej ekspertyzy z rosnącym uzależnieniem od wywiadu technicznego, w tym przechwytywania rozmów telefonicznych, łączności radiowej, wiadomości WhatsApp i poczty elektronicznej. Równolegle Zini pracuje nad poprawą warunków pracy personelu Szin Bet, które według publikacji pogarszały się w ciągu ostatniej dekady.

Czytaj nas na