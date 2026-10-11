以色列安全局辛贝特正准备设立一项新的伊斯兰研究项目。该倡议由该机构负责人达维德·齐尼领导，旨在弥补对10月7日事件调查中发现的情报工作漏洞，包括对哈马斯意识形态和宗教极端主义认识不足。据《耶路撒冷邮报》报道。

与阿拉伯语课程并行的培训

新项目将与辛贝特长期运营的阿拉伯语学院并行开展，该学院为该机构担任不同职务的员工提供培训。据该报报道，该学院还定期为以色列国防军军人提供培训。

该项目计划邀请讲师、相关领域专家以及现任和前任高级官员参与教学。项目将包括对伊斯兰教的研究，课程将根据辛贝特在不同工作领域面临的行动挑战进行调整。其目标是加深员工对伊斯兰教及其不同诠释的了解。

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情报结论

以色列情报界的关键结论之一是，对伊斯兰教、其流派和诠释、巴勒斯坦文化，特别是加沙地带的文化，以及中东更广泛进程的理解不足。鉴于有关哈马斯意图入侵以色列领土的大量情报信息，这被认为是一个重大缺陷。

情报界消息人士将专业能力的削弱与对技术情报日益增加的依赖联系起来，其中包括截获电话交谈、无线电通信、WhatsApp消息和电子邮件。与此同时，齐尼正致力于改善辛贝特人员的工作条件，据该报报道，这些条件在过去十年中不断恶化。

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