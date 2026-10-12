W Tajlandii główny koordynator parlamentarny rządu Korrawee Prissananantakul oświadczył, że trzy dni powinny wystarczyć na zaplanowaną debatę nad wotum nieufności wobec rządu. Partie opozycyjne natomiast proszą o przeznaczenie na dyskusję pięciu dni, informuje Bangkok Post.

Stanowisko rządu

Korrawee Prissananantakul nazwał pięciodniowy termin nadmiernym, ponieważ jego zdaniem znaczna część zarzutów opozycji jest szeroka i powtarzalna. Oświadczył również, że wniosek został sformułowany zbyt ogólnie, dlatego trudno ustalić, które konkretnie działania każdego ministra opozycja uznaje za niewłaściwe.

W ubiegłym tygodniu partie opozycyjne złożyły do Izby Reprezentantów wniosek o wotum nieufności skierowany przeciwko premierowi i 17 ministrom gabinetu. Według przedstawiciela rządu debata powinna być użyteczna dla społeczeństwa: opozycja powinna przedstawić jasne dowody ministerialnych niepowodzeń lub korupcji oraz wyjaśnić, dlaczego krytykowani przez nią urzędnicy nie powinni pozostać na stanowiskach.

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Argumenty opozycji

Wiceszef opozycyjnej Partii Demokratycznej Sathit Wongnongtoey bronił postulatu pięciu dni debaty. Oświadczył, że blok opozycyjny kwestionuje odpowiedzialność 18 ministrów za korzystanie z uprawnień władzy i pracę rządu.

Jak zaznaczył, debata powinna nie tylko ocenić działalność administracji, lecz także sprawdzić zdolność opozycji do kontrolowania władzy wykonawczej. Sathit Wongnongtoey nalegał, że pięć dni to uzasadniony termin, biorąc pod uwagę liczbę ministrów, i pozwoliłoby to rozpatrywać średnio czterech z nich dziennie.

Poseł Partii Pheu Thai Sutin Klungsang oświadczył, że opozycja może nie mieć wystarczających podstaw do krytykowania ministrów z innych partii koalicyjnych, ponieważ we wniosku wymieniono wyłącznie przedstawicieli partii rządzącej. Ostrzegł również, że bez jasnych zarzutów i mocnych dowodów posłowie opozycji ryzykują zaszkodzenie własnej reputacji.

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