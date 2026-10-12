泰国政府首席议会协调人科拉威·普里萨南安塔库尔表示，三天应足以进行计划中的政府不信任动议辩论。反对党则要求用五天时间进行讨论，据《曼谷邮报》报道。

政府立场

科拉威·普里萨南安塔库尔称，五天期限过长，因为在他看来，反对党的大部分指控较为宽泛且重复。他还表示，该动议的措辞过于笼统，因此难以确定反对党认为每位部长的哪些具体行为不当。

上周，反对党向众议院提交了针对总理和17名内阁部长的不信任动议。政府代表表示，辩论应当对公众有益：反对党必须提出部长失职或腐败的明确证据，并说明其批评的官员为何不应继续留任。

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反对党的论点

反对派民主党副党首沙提·翁农托伊为要求进行五天辩论作出辩护。他表示，反对派阵营正在质疑18名部长在行使权力以及政府工作方面的责任。

他说，辩论不仅应评估政府的表现，也应检验反对派监督行政权力的能力。沙提·翁农托伊坚持认为，鉴于部长人数，五天是合理期限，并且可使每天平均审议其中四人。

为泰党议员素廷·克隆桑表示，反对党可能没有足够理由批评来自其他联合执政党的部长，因为该动议仅列出了执政党代表。他还警告称，若没有明确指控和有力证据，反对党议员可能会损害自身声誉。

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