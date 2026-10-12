美国驻北约大使马修·惠特克在波兰举行的华沙安全论坛上呼吁对北约军事基础设施进行现代化改造，以便将部队和装备从西欧调往东欧。他表示，欧洲大陆东部可能发生未来冲突，Politico Europe报道。

审查美国驻军

惠特克发表上述言论之际，华盛顿正在审查美国驻欧洲军队的规模和部署。这名外交官称，过时的军事基地、燃料供应链以及美军人员驻扎安排，都是此次审查中需要关注的问题。

惠特克强调了军事机动性以及将资源从西部转移至东部的重要性。他还表示，在华盛顿的战略优先事项中，欧洲排在第四位，位于美国本土安全、西半球和太平洋地区之后。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

呼吁盟友

这位大使没有宣布任何有关重新部署或撤出美军的决定。不过，他指出，美国正在审查其全球承诺，以避免过度分散军事资源。他表示，美国总统唐纳德·特朗普希望盟友具备能力，而不是依赖华盛顿。

惠特克还批评了未履行国防开支承诺的国家。尤其是，他表示已向捷克政治领导人传达了强硬信号：捷克今年的国防开支约占国内生产总值的1.8%，低于北约现行的2%基准。

欧盟防务专员安德留斯·库比柳斯在同一场讨论中表示，需要降低欧洲对美国的军事依赖，包括发展反无人机系统、卫星通信和监视能力。波兰总统顾问马尔钦·普日达奇呼吁西欧盟友增加国防开支，并强调应由北约而非欧盟负责欧洲的集体防御。

关注我们在