Посол США при НАТО Мэтью Уитакер на Варшавском форуме безопасности в Польше призвал модернизировать военную инфраструктуру Альянса, чтобы перемещать войска и технику из Западной в Восточную Европу. По его словам, именно на востоке континента можно ожидать возможного будущего конфликта, сообщает Politico Europe.

Пересмотр присутствия США

Заявление Уитакера прозвучало на фоне пересмотра Вашингтоном численности и размещения американских войск в Европе. Дипломат назвал устаревшие военные базы, цепочки поставок топлива и договоренности о размещении американских военнослужащих среди вопросов, требующих внимания в рамках этого пересмотра.

Уитакер подчеркнул важность военной мобильности и перемещения ресурсов с запада на восток. Он также заявил, что Европа занимает четвертое место среди стратегических приоритетов Вашингтона после внутренней безопасности США, Западного полушария и Тихоокеанского региона.

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Призыв к союзникам

Посол не объявил никаких решений о передислокации или выводе американских сил. Вместе с тем он отметил, что США пересматривают глобальные обязательства, чтобы не слишком распылять военные ресурсы. По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы союзники были способны действовать, а не зависели от Вашингтона.

Уитакер также раскритиковал государства, которые не выполняют обязательства по расходам на оборону. В частности, он сообщил, что передал чешским политическим лидерам жесткий сигнал: расходы Чехии на оборону в этом году составляют около 1,8% ВВП, что ниже текущего ориентира НАТО в 2%.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ходе той же дискуссии заявил о необходимости уменьшить военную зависимость Европы от США, в частности развивая системы противодействия дронам, спутниковую связь и возможности наблюдения. Советник президента Польши Марцин Пшидач призвал западноевропейских союзников увеличивать расходы на оборону и подчеркнул, что за коллективную оборону Европы должно отвечать НАТО, а не ЕС.

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