Jak informuje Cyprus Mail, w londyńskim Southwark Crown Court wybrano ławę przysięgłych na proces brytyjskiego aktora i komika Russella Branda. Postawiono mu trzy zarzuty gwałtu, trzy zarzuty napaści na tle seksualnym oraz jeden zarzut nieobyczajnej napaści.

Zarzuty dotyczą sześciu kobiet

Zarzuty dotyczą domniemanych przestępstw wobec sześciu kobiet, które według śledczych mogły zostać popełnione w latach 1999–2009. Brand zaprzecza wszystkim oskarżeniom.

51-letni artysta przybył do sądu w okularach przeciwsłonecznych wraz z żoną. Podczas rozprawy przeważnie patrzył przed siebie lub siedział z zamkniętymi oczami, zauważa publikacja.

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Przysięgłych ostrzeżono przed wyszukiwaniem informacji

Sędzia Joel Bennathan wykluczył z doboru kandydatów, którzy obejrzeli film dokumentalny lub przeczytali obszerny artykuł prasowy, w którym około trzy lata temu upubliczniono twierdzenia o seksualnych wykroczeniach Branda. Sędzia podkreślił, że aktor stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom.

Bennathan ostrzegł również wybranych przysięgłych przed samodzielnym poszukiwaniem jakichkolwiek informacji o oskarżonym. Oczekuje się, że proces potrwa około sześciu tygodni. Przysięgli mają złożyć przysięgę we wtorek, a prokuratorzy planują rozpocząć przedstawianie stanowiska oskarżenia później w tym tygodniu.

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