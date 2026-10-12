Как сообщает Cyprus Mail, в лондонском Королевском суде Саутворка отобрали присяжных для процесса над британским актером и комиком Расселом Брэндом. Ему предъявлены три обвинения в изнасиловании, три — в сексуальном насилии и одно — в непристойном нападении.

Обвинения касаются шести женщин

Обвинения касаются предполагаемых преступлений в отношении шести женщин, которые, по версии следствия, могли быть совершены в период с 1999 по 2009 год. Брэнд отрицает все обвинения.

51-летний артист прибыл в суд в солнцезащитных очках вместе с женой. Во время слушания он преимущественно смотрел перед собой или сидел с закрытыми глазами, отмечает издание.

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Присяжных предостерегли от поиска информации

Судья Джоэл Беннатан исключил из отбора кандидатов, которые смотрели документальный фильм или читали обширную газетную статью, где около трех лет назад были обнародованы утверждения о сексуальных проступках Брэнда. Судья подчеркнул, что актер решительно отрицает эти утверждения.

Беннатан также предостерег отобранных присяжных от самостоятельного поиска какой-либо информации об обвиняемом. Ожидается, что процесс продлится около шести недель. Присяжные должны принести присягу во вторник, а прокуроры планируют начать изложение позиции обвинения позже на этой неделе.

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