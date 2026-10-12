Organizacja praw człowieka Civil Liberties Union for Europe (Liberties) oświadczyła, że co najmniej 96% zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących praworządności nie zostało w pełni wdrożonych przez państwa członkowskie UE. Informuje o tym Balkan Insight, powołując się na analizę organizacji Rule of Law Gap Analysis 2026.

Według oceny Liberties w przypadku 54% zaleceń nie odnotowano postępów lub były one jedynie ograniczone. Organizacja uważa, że luka między zaleceniami Komisji Europejskiej a ich wdrażaniem pozostaje znaczna. Zaznaczyła również, że 96% zaleceń wydanych w 2026 roku powtarzało zalecenia z poprzednich lat, a 65% z nich pochodzi z 2022 roku.

Ocena raportu Komisji Europejskiej

W Liberties ocenę Komisji Europejskiej nazwano zbyt optymistyczną. Komisja oświadczyła, że państwa członkowskie w pełni lub częściowo wdrożyły niemal co drugie zalecenie wydane w 2025 roku — 47%. Jednocześnie organizacja praw człowieka uważa, że wskaźnik ten ukrywa istotną różnicę między pełnym a częściowym wdrożeniem i nie wyjaśnia, dlaczego niektóre problemy pozostają nierozwiązane.

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Organizacja skrytykowała również unijny zestaw narzędzi do przeciwdziałania regresowi demokracji, nazywając go fragmentarycznym. Zdaniem Liberties Unii Europejskiej brakuje wspólnych ram łączących różne mechanizmy, w tym postępowania w sprawie naruszeń oraz mechanizm z art. 7.

Wolność mediów

Liberties zwróciła uwagę na usunięcie z raportu zaleceń związanych z Europejskim Aktem o Wolności Mediów (EMFA). Większość jego przepisów stała się prawnie wiążąca dla państw członkowskich w sierpniu 2025 roku. W rezultacie udział zaleceń w obszarze wolności i pluralizmu mediów spadł do 6% ogółu, wobec 16–22% w poprzednich latach.

Partnerzy Liberties w Bułgarii, Chorwacji i Hiszpanii zgłosili dalszą ingerencję polityczną w działalność mediów publicznych. W Chorwacji, Włoszech, Malcie i Rumunii, według ich danych, utrzymują się nieprzejrzyste struktury własności mediów. Organizacja oświadczyła również, że działania rządu Słowacji zdają się pogłębiać istniejące naruszenia EMFA.

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