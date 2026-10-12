Правозащитная организация Civil Liberties Union for Europe (Liberties) заявила, что как минимум 96% рекомендаций Европейской комиссии по вопросам верховенства права не были полностью выполнены государствами-членами ЕС. Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на анализ организации Rule of Law Gap Analysis 2026.

По оценке Liberties, по 54% рекомендаций прогресса нет либо он лишь ограниченный. Организация считает, что разрыв между рекомендациями Еврокомиссии и их выполнением остается значительным. Она также отметила, что 96% рекомендаций, выданных в 2026 году, повторяли рекомендации предыдущих лет, а 65% из них датируются 2022 годом.

Оценка отчета Еврокомиссии

В Liberties назвали оценку Еврокомиссии слишком оптимистичной. Комиссия заявляла, что государства-члены полностью или частично выполнили почти каждую вторую рекомендацию, выданную в 2025 году, — 47%. В то же время правозащитная организация считает, что этот показатель скрывает существенную разницу между полным и частичным выполнением и не объясняет, почему отдельные проблемы остаются нерешенными.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Организация также раскритиковала набор инструментов ЕС для противодействия демократическому регрессу, назвав его фрагментированным. По мнению Liberties, Европейскому союзу не хватает общей рамки, которая объединяла бы различные механизмы, в частности производства по делам о нарушениях и механизм по статье 7.

Свобода медиа

Liberties обратила внимание на исключение из отчета рекомендаций, связанных с Европейским актом о свободе медиа (EMFA). Большинство его положений стали юридически обязательными для государств-членов в августе 2025 года. Из-за этого доля рекомендаций в сфере свободы и плюрализма медиа сократилась до 6% от общего количества против 16–22% в предыдущие годы.

Партнеры Liberties в Болгарии, Хорватии и Испании сообщили о дальнейшем политическом вмешательстве в работу общественных медиа. В Хорватии, Италии, Мальте и Румынии, по их данным, сохраняются непрозрачные структуры собственности медиа. Организация также заявила, что действия правительства Словакии, по-видимому, углубляют существующие нарушения EMFA.

Читай нас в