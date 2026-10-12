Liberties заявила про невиконання 96% рекомендацій Єврокомісії — Balkan Insight

Правозахисна організація Civil Liberties Union for Europe (Liberties) заявила, що щонайменше 96% рекомендацій Європейської комісії щодо верховенства права не були повністю виконані державами-членами ЄС. Про це повідомляє Balkan Insight з посиланням на аналіз організації Rule of Law Gap Analysis 2026.

За оцінкою Liberties, щодо 54% рекомендацій прогресу немає або він лише обмежений. Організація вважає, що розрив між рекомендаціями Єврокомісії та їхнім виконанням залишається значним. Вона також зазначила, що 96% рекомендацій, виданих у 2026 році, повторювали рекомендації попередніх років, а 65% із них датуються 2022 роком.

Оцінка звіту Єврокомісії

У Liberties назвали оцінку Єврокомісії надто оптимістичною. Комісія заявляла, що держави-члени повністю або частково виконали майже кожну другу рекомендацію, видану у 2025 році, — 47%. Водночас правозахисна організація вважає, що цей показник приховує суттєву різницю між повним і частковим виконанням та не пояснює, чому окремі проблеми залишаються невирішеними.

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Організація також розкритикувала набір інструментів ЄС для протидії демократичному регресу, назвавши його фрагментованим. На думку Liberties, Євросоюзу бракує спільної рамки, яка б поєднувала різні механізми, зокрема провадження щодо порушень і механізм за статтею 7.

Свобода медіа

Liberties звернула увагу на вилучення зі звіту рекомендацій, пов’язаних із Європейським актом про свободу медіа (EMFA). Більшість його положень стали юридично обов’язковими для держав-членів у серпні 2025 року. Через це частка рекомендацій у сфері свободи та плюралізму медіа скоротилася до 6% від загальної кількості проти 16–22% у попередні роки.

Партнери Liberties у Болгарії, Хорватії та Іспанії повідомили про подальше політичне втручання в роботу суспільних медіа. У Хорватії, Італії, Мальті та Румунії, за їхніми даними, зберігаються непрозорі структури власності медіа. Організація також заявила, що дії уряду Словаччини, схоже, поглиблюють наявні порушення EMFA.

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