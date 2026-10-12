人权组织欧洲公民自由联盟（Civil Liberties Union for Europe，Liberties）表示，欧盟成员国至少未全面落实欧洲委员会关于法治的96%的建议。Balkan Insight援引该组织的《2026年法治差距分析》（Rule of Law Gap Analysis 2026）报道了这一消息。

Liberties评估称，54%的建议没有取得进展，或仅取得有限进展。该组织认为，欧盟委员会建议与其落实情况之间的差距仍然很大。该组织还指出，2026年发布的建议中，96%重复了往年的建议，其中65%可追溯至2022年。

对欧盟委员会报告的评估

Liberties称欧盟委员会的评估过于乐观。委员会表示，成员国已全面或部分落实了2025年发布的近每两项建议中的一项，即47%。与此同时，这家人权组织认为，这一指标掩盖了全面落实与部分落实之间的重大差异，也未解释为何一些问题仍未解决。

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该组织还批评欧盟应对民主倒退的工具箱，称其零散。Liberties认为，欧盟缺乏一个能够整合不同机制的共同框架，其中包括侵权程序和《里斯本条约》第7条机制。

媒体自由

Liberties注意到，报告删除了与《欧洲媒体自由法案》（EMFA）相关的建议。该法案的大多数条款于2025年8月起对成员国具有法律约束力。因此，媒体自由和多元化领域的建议占建议总数的比例降至6%，而此前几年为16%至22%。

Liberties在保加利亚、克罗地亚和西班牙的合作伙伴报告称，政治对公共媒体工作的干预仍在持续。根据他们的数据，在克罗地亚、意大利、马耳他和罗马尼亚，不透明的媒体所有权结构依然存在。该组织还表示，斯洛伐克政府的行动似乎正在加剧现有的EMFA违规行为。

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