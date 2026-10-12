Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva oświadczył, że Najwyższy Sąd Wyborczy kraju wydał wiele stronniczych decyzji. Powiedział to 11 października w São Paulo przed marszem „Za demokracją” na alei Avenida Paulista, na dwa tygodnie przed drugą turą wyborów prezydenckich 25 października, informuje The Rio Times.

Wypowiedzi Luli o sądzie

Lula powiedział dziennikarzom, że nie zaakceptuje niewłaściwej ingerencji organów wymiaru sprawiedliwości wyborczej. Według niego przewodniczący sądu wyborczego musi działać w sposób cywilizowany i republikański oraz pozwolić, by wybory odbyły się bez ingerencji.

Prezydent poinformował także, że jego prawnicy zwrócą się do przewodniczącego sądu o wyjaśnienia. Dodał, że Partia Pracujących planowała tego dnia zwrócić się do sądu w sprawie zasięgu odbiorców w mediach społecznościowych. Do wieczora 11 października nie potwierdzono, czy taki wniosek został złożony.

Decyzja w sprawie kanału WhatsApp

Słowa Luli padły po decyzji przewodniczącego Najwyższego Sądu Wyborczego Cássio Nunesa Marquesa o zawieszeniu kanału WhatsApp „Armia Luli”. Kanał utworzył sojusznik prezydenta, deputowany federalny André Janones; według Poder360 miał on około 3,3 mln subskrybentów.

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Później tego samego dnia generalny inspektor sądu Ricardo Villas Bôas Cueva uchylił decyzję o zawieszeniu kanału, podała państwowa agencja Agência Brasil. Nunes Marques jest sędzią Sądu Najwyższego Brazylii, do którego w 2020 roku powołał go ówczesny prezydent Jair Bolsonaro.

Marsz w São Paulo

Według Agência Brasil w marszu na Avenida Paulista uczestniczyły tysiące osób, jednak nie opublikowano oficjalnych szacunków liczebności tłumu. Lula przemawiał z ciężarówki wyposażonej w nagłośnienie w pobliżu Muzeum Sztuki w São Paulo.

W drugiej turze wyborów Lula zmierzy się z senatorem ze stanu Rio de Janeiro Fláviem Bolsonaro, najstarszym synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.

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