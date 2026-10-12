Президент Лула звинуватив виборчий суд Бразилії в упередженості — The Rio Times

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Вищий виборчий суд країни ухвалив багато упереджених рішень. Він сказав це 11 жовтня у Сан-Паулу перед маршем «За демократію» на проспекті Авеніда Пауліста, за два тижні до другого туру президентських виборів 25 жовтня, повідомляє The Rio Times.

Заяви Лули про суд

Лула заявив журналістам, що не прийме неналежного втручання органів виборчого правосуддя. За його словами, голова виборчого суду має діяти цивілізовано й по-республіканськи та дозволити виборам відбутися без втручання.

Президент також повідомив, що його адвокати звернуться до голови суду по пояснення. Він додав, що Партія трудящих того дня планувала звернутися до суду щодо охоплення аудиторії в соціальних мережах. Чи було це звернення подано, станом на вечір 11 жовтня не підтверджували.

Рішення щодо WhatsApp-каналу

Заяви Лули пролунали після рішення голови Вищого виборчого суду Кассіу Нунеса Маркеша призупинити роботу WhatsApp-каналу «Армія Лули». Канал створив союзник президента, федеральний депутат Андре Жанонеш; за даними Poder360, він мав близько 3,3 млн підписників.

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Пізніше того ж дня генеральний інспектор суду Рікарду Віллаш Боаш Куева скасував рішення про призупинення каналу, повідомило державне агентство Agência Brasil. Нунес Маркеш є суддею Верховного суду Бразилії, якого у 2020 році призначив тодішній президент Жаїр Болсонару.

Марш у Сан-Паулу

За даними Agência Brasil, у марші на Авеніда Пауліста взяли участь тисячі людей, однак офіційної оцінки чисельності натовпу не оприлюднювали. Лула виступив із вантажівки зі звуковим обладнанням біля Художнього музею Сан-Паулу.

У другому турі виборів Лула змагатиметься із сенатором від Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару, старшим сином колишнього президента Жаїра Болсонару.

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