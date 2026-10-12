巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦表示，该国高等选举法院作出了许多带有偏见的裁决。他于10月11日在圣保罗保利斯塔大街举行的“为了民主”游行前作出这一表态，距离10月25日总统选举第二轮投票还有两周，《里约时报》报道。

卢拉关于法院的声明

卢拉对记者表示，他不会接受选举司法机构的不当干预。他说，选举法院院长必须以文明和共和的方式行事，并让选举在不受干预的情况下举行。

总统还表示，他的律师将向法院院长要求作出解释。他补充称，劳工党计划于当天就社交媒体受众覆盖范围问题向法院提出申请。截至10月11日晚，尚未确认该申请是否已提交。

关于WhatsApp频道的裁决

卢拉发表上述言论之前，高等选举法院院长卡西奥·努内斯·马尔克斯决定暂停WhatsApp频道“卢拉的军队”。该频道由总统的盟友、联邦议员安德烈·雅诺内斯创建；据Poder360报道，该频道约有330万订阅者。

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国家通讯社Agência Brasil报道称，当天晚些时候，法院总监察长里卡多·维拉斯·博阿斯·奎瓦撤销了暂停该频道的决定。努内斯·马尔克斯是巴西最高法院法官，由时任总统雅伊尔·博索纳罗于2020年任命。

圣保罗游行

据Agência Brasil报道，数千人参加了保利斯塔大街上的游行，但没有公布对人群规模的官方估计。卢拉在圣保罗艺术博物馆附近的一辆配备音响设备的卡车上发表讲话。

在第二轮选举中，卢拉将与里约热内卢州参议员弗拉维奥·博索纳罗竞争，后者是前总统雅伊尔·博索纳罗的长子。

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