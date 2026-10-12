Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Высший избирательный суд страны вынес много предвзятых решений. Он сказал это 11 октября в Сан-Паулу перед маршем «За демократию» на проспекте Авенида-Паулиста, за две недели до второго тура президентских выборов 25 октября, сообщает The Rio Times.

Заявления Лулы о суде

Лула заявил журналистам, что не примет ненадлежащего вмешательства органов избирательного правосудия. По его словам, глава избирательного суда должен действовать цивилизованно и по-республикански, а также позволить выборам пройти без вмешательства.

Президент также сообщил, что его адвокаты обратятся к главе суда за разъяснениями. Он добавил, что Партия трудящихся планировала в тот день обратиться в суд по поводу охвата аудитории в социальных сетях. Было ли это обращение подано, по состоянию на вечер 11 октября не подтверждалось.

Решение по WhatsApp-каналу

Заявления Лулы прозвучали после решения главы Высшего избирательного суда Кассиу Нунеса Маркеша приостановить работу WhatsApp-канала «Армия Лулы». Канал создал союзник президента, федеральный депутат Андре Жанонеш; по данным Poder360, у него было около 3,3 млн подписчиков.

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Позже в тот же день генеральный инспектор суда Рикарду Виллаш Боаш Куэва отменил решение о приостановке канала, сообщило государственное агентство Agência Brasil. Нунес Маркеш является судьей Верховного суда Бразилии, куда в 2020 году его назначил тогдашний президент Жаир Болсонару.

Марш в Сан-Паулу

По данным Agência Brasil, в марше на Авенида-Паулиста приняли участие тысячи людей, однако официальная оценка численности толпы не публиковалась. Лула выступил с грузовика со звуковым оборудованием возле Художественного музея Сан-Паулу.

Во втором туре выборов Лула будет соперничать с сенатором от Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару, старшим сыном бывшего президента Жаира Болсонару.

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