Министр Юн поручит проверить главу нового агентства — Korea Herald

В Южной Корее министр внутренних дел Юн Хо Чжон заявил, что поручит провести внутреннюю проверку в отношении Им Ын Чжон — руководительницы регионального офиса нового Агентства по расследованию тяжких преступлений в Кванджу. Это должно стать первой внутренней проверкой ведомства, которое начало работу девять дней назад, сообщает Korea Herald.

Основанием для проверки стала публичная критика Им в адрес Ким Чжи Ёна, которого президент Ли Чжэ Мён выдвинул на должность первого главы агентства. Юн заявил, что, по его мнению, чиновница воспринимает новый орган скорее как политическую, а не следственную структуру. По его словам, кандидатуру Кима должны оценивать президент и Национальное собрание в рамках процедуры назначения и парламентского утверждения.

Полномочия министра

Распоряжение о проверке основывается на статье 6 закона об агентстве, которая предоставляет министру внутренних дел общие полномочия по руководству и надзору за его главой и персоналом. В то же время в конкретных уголовных расследованиях министр может реализовывать такие полномочия только через руководителя ведомства.

Агентство по расследованию тяжких преступлений подчиняется Министерству внутренних дел и расследует дела о коррупции должностных лиц, экономических преступлениях, киберпреступности и наркотиках. Оно начало работу после упразднения 2 октября 78-летней Прокуратуры Южной Кореи. В новой системе агентство проводит расследования тяжких преступлений, а вновь созданная Служба публичного обвинения занимается предъявлением обвинений.

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Спор вокруг кандидатуры

Им, которая ранее работала прокурором и публично критиковала прокуратуру, неоднократно ставила под сомнение пригодность Ким Чжи Ёна для руководства агентством, ссылаясь на его профессиональный опыт в прокуратуре. В публикации в Facebook 5 октября она заявила, что первый глава ведомства должен быть образцом ценностей и стандартов поведения, которых ожидают от его сотрудников.

Президент Ли выдвинул кандидатуру Кима 8 сентября по рекомендации Юна. Позже он поручил провести дополнительную проверку на фоне возражений сторонников реформы прокуратуры в более широком правящем блоке, но после этого одобрил запрос о слушании по кандидатуре в Национальном собрании.

Правящая Демократическая партия Кореи назвала проверку обоснованным шагом. Оппозиционная Партия народной силы заявила, что проверка чиновницы из-за ее высказываний может создать опасный прецедент для независимости и политической нейтральности нового следственного органа. Партия восстановления Кореи также выразила обеспокоенность, что это может помешать сотрудникам свободно поднимать вопросы о кандидатуре Кима.

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