Minister Yoon zleci kontrolę szefowej nowej agencji — Korea Herald

W Korei Południowej minister spraw wewnętrznych Yoon Ho-jung oświadczył, że zleci przeprowadzenie wewnętrznej kontroli wobec Im Eun-jung, szefowej regionalnego biura nowej Agencji Śledczej ds. Poważnych Przestępstw w Gwangju. Ma to być pierwsza wewnętrzna kontrola tej instytucji, która rozpoczęła działalność dziewięć dni temu, informuje Korea Herald.

Powodem kontroli była publiczna krytyka Im pod adresem Kim Ji-younga, którego prezydent Lee Jae-myung nominował na pierwszego szefa agencji. Yoon stwierdził, że jego zdaniem urzędniczka postrzega nowy organ raczej jako strukturę polityczną niż śledczą. Według niego kandydaturę Kima powinni ocenić prezydent i Zgromadzenie Narodowe w ramach procedury nominacji i zatwierdzenia parlamentarnego.

Uprawnienia ministra

Zarządzenie o kontroli opiera się na artykule 6 ustawy o agencji, który przyznaje ministrowi spraw wewnętrznych ogólne uprawnienia do kierowania i nadzorowania jej szefa oraz personelu. Jednocześnie w konkretnych postępowaniach karnych minister może wykonywać takie uprawnienia wyłącznie za pośrednictwem szefa instytucji.

Agencja Śledcza ds. Poważnych Przestępstw podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i bada sprawy dotyczące korupcji urzędników, przestępstw gospodarczych, cyberprzestępczości i narkotyków. Rozpoczęła działalność po likwidacji 2 października 78-letniej Prokuratury Korei Południowej. W nowym systemie agencja prowadzi dochodzenia w sprawie poważnych przestępstw, a nowo utworzona Służba Oskarżenia Publicznego zajmuje się wnoszeniem oskarżeń.

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Spór wokół kandydatury

Im, która wcześniej pracowała jako prokuratorka i publicznie krytykowała prokuraturę, wielokrotnie kwestionowała przydatność Kim Ji-younga do kierowania agencją, powołując się na jego doświadczenie zawodowe w prokuraturze. W poście na Facebooku z 5 października oświadczyła, że pierwszy szef instytucji powinien być wzorem wartości i standardów zachowania oczekiwanych od jej pracowników.

Prezydent Lee nominował Kima 8 września na rekomendację Yoona. Później polecił przeprowadzić dodatkową weryfikację w związku ze sprzeciwem zwolenników reformy prokuratury w szerszym bloku rządzącym, lecz następnie zatwierdził wniosek o przesłuchanie w Zgromadzeniu Narodowym w sprawie kandydatury.

Rządząca Demokratyczna Partia Korei uznała kontrolę za uzasadniony krok. Opozycyjna Partia Władzy Ludu oświadczyła, że kontrola urzędniczki z powodu jej wypowiedzi może stworzyć niebezpieczny precedens dla niezależności i neutralności politycznej nowego organu śledczego. Partia Odbudowy Korei również wyraziła obawy, że może to utrudnić pracownikom swobodne zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących kandydatury Kima.

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