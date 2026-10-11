《韩国先驱报》：尹部长将下令调查新机构地区负责人

在韩国，内政部长尹昊钟表示，他将下令对新设重大犯罪调查厅光州地区办公室负责人林恩静进行内部调查。这将成为该机构启动运行九天以来的首次内部调查，《韩国先驱报》报道。

调查的起因是林恩静公开批评金智英。总统李在明已提名金智英担任该机构首任负责人。尹表示，在他看来，这名官员将新机构视为一个政治结构，而非调查机构。他说，应由总统和国会在任命及议会批准程序中评估金智英的候选资格。

部长的权限

调查指令依据的是该机构法第6条，该条赋予内政部长对其负责人和工作人员进行一般性领导与监督的权力。不过，在具体刑事调查中，部长只能通过该机构负责人行使此类权力。

重大犯罪调查厅隶属于内政部，负责调查官员腐败、经济犯罪、网络犯罪和毒品案件。该机构在韩国拥有78年历史的检察厅于10月2日被废除后开始运作。根据新体制，该机构负责调查重大犯罪，而新成立的公诉服务机构负责提起公诉。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

围绕提名的争议

林恩静此前曾担任检察官，并公开批评检察机关。她多次以金智英在检察机关的职业经历为由，质疑其领导该机构的适任性。在10月5日的一篇Facebook帖文中，她表示，该机构的首任负责人应成为其员工被期待遵守的价值观和行为标准的典范。

李总统于9月8日根据尹的推荐提名金智英。随后，在更广泛执政阵营内支持检察改革人士提出反对的背景下，他下令进行额外审查，但此后批准了在国会就该提名举行听证会的请求。

执政的韩国共同民主党称，这项调查是合理之举。反对党国民力量党表示，因一名官员的言论而对其进行调查，可能会为新调查机构的独立性和政治中立性开创危险先例。祖国革新党也表示担忧，称这可能妨碍员工自由提出有关金智英提名的问题。

关注我们在