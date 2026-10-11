Міністр Юн доручить перевірити керівницю нового агентства — Korea Herald

У Південній Кореї міністр внутрішніх справ Юн Хо Чжон заявив, що доручить провести внутрішню перевірку щодо Ім Ин Чжон — керівниці регіонального офісу нового Агентства з розслідування тяжких злочинів у Кванджу. Це має стати першою внутрішньою перевіркою відомства, яке почало роботу дев’ять днів тому, повідомляє Korea Herald.

Підставою для перевірки стала публічна критика Ім на адресу Кім Чжі Йона, якого президент Лі Чже Мьон висунув на посаду першого керівника агентства. Юн заявив, що посадовиця, на його думку, сприймає новий орган радше як політичну, а не слідчу структуру. За його словами, оцінювати кандидатуру Кіма мають президент і Національні збори в межах процедури призначення та парламентського затвердження.

Повноваження міністра

Розпорядження про перевірку ґрунтується на статті 6 закону про агентство, яка надає міністру внутрішніх справ загальні повноваження з керівництва та нагляду за його очільником і персоналом. Водночас у конкретних кримінальних розслідуваннях міністр може реалізовувати такі повноваження лише через керівника відомства.

Агентство з розслідування тяжких злочинів підпорядковане Міністерству внутрішніх справ і розслідує справи про корупцію посадовців, економічні злочини, кіберзлочинність і наркотики. Воно запрацювало після скасування 2 жовтня 78-річної Прокуратури Південної Кореї. За новою системою агентство проводить розслідування тяжких злочинів, а новостворена Служба публічного обвинувачення займається висуненням обвинувачень.

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Суперечка навколо кандидатури

Ім, яка раніше працювала прокуроркою та публічно критикувала прокуратуру, неодноразово ставила під сумнів придатність Кім Чжі Йона до керівництва агентством, посилаючись на його професійний досвід у прокуратурі. У дописі у Facebook 5 жовтня вона заявила, що перший керівник відомства має бути взірцем цінностей і стандартів поведінки, яких очікують від його працівників.

Президент Лі висунув кандидатуру Кіма 8 вересня за рекомендацією Юна. Згодом він доручив провести додаткову перевірку на тлі заперечень прихильників реформи прокуратури в ширшому правлячому блоці, але після цього схвалив запит на слухання щодо кандидатури в Національних зборах.

Правляча Демократична партія Кореї назвала перевірку обґрунтованим кроком. Опозиційна Партія народної сили заявила, що перевірка посадовиці через її висловлювання може створити небезпечний прецедент для незалежності та політичної нейтральності нового слідчого органу. Партія відновлення Кореї також висловила занепокоєння, що це може завадити працівникам вільно порушувати питання щодо кандидатури Кіма.

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