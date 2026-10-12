Agencja ratingowa Fitch Ratings ostrzegła, że niewystarczające postępy Francji w ograniczaniu deficytu budżetowego mogą doprowadzić do pogorszenia perspektywy jej ratingu kredytowego. Dalszy istotny wzrost długu publicznego może, według agencji, stać się podstawą do obniżenia ratingu kraju. Informuje o tym Anadolu Agency.

Fitch obecnie ocenia Francję na poziomie A+ ze stabilną perspektywą. Agencja zaznaczyła, że proponowany budżet na 2027 rok pokazuje rosnące trudności ze stabilizacją długu publicznego z powodu słabego wzrostu gospodarczego, wyższych kosztów obsługi długu i utrzymującej się fragmentacji politycznej.

Deficyt przekroczył wcześniejsze oczekiwania

Francuski rząd oczekuje, że deficyt budżetowy w 2026 roku wyniesie 5,4% PKB. To więcej niż wcześniejszy cel na poziomie 5% PKB oraz sierpniowa prognoza Fitch wynosząca 5,2% PKB. Agencja powiązała pogorszenie wskaźnika ze słabszymi wpływami podatkowymi w warunkach spowolnienia aktywności gospodarczej i sytuacji na rynku pracy, a także ze wzrostem płatności odsetkowych.

Projekt budżetu na 2027 rok zakłada deficyt na poziomie 5% PKB i nowe oszczędności w wysokości 43 mld euro, czyli 1,4% PKB. Wśród proponowanych działań są zamrożenie wynagrodzeń w sektorze publicznym, ograniczenie waloryzacji emerytur powyżej 1260 euro miesięcznie oraz przedłużenie specjalnego podatku dla dużych przedsiębiorstw przy zawężeniu jego zakresu.

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Rosnące koszty pożyczek

Bez dodatkowych działań politycznych rząd szacuje deficyt w przyszłym roku na 6,4% PKB. Fitch poinformował również, że rentowność 10-letnich francuskich obligacji rządowych w październiku zbliżyła się do 5%, podczas gdy średni wskaźnik w 2025 roku wynosił 3,4%.

Różnica rentowności między francuskimi a niemieckimi obligacjami rządowymi rozszerzyła się do około 140 punktów bazowych, co wskazuje na większą wrażliwość na zmiany zaufania inwestorów. Według Fitch, stabilizacja relacji długu publicznego Francji do PKB wymaga łącznego dostosowania fiskalnego o około 3,5% PKB, wobec 3% prognozowanych przez agencję w sierpniu.

Agencja oczekuje, że uchwalenie budżetu może przebiegać łatwiej niż w poprzednich latach, ze względu na polityczne bodźce do uniknięcia przedłużającej się niepewności przed wyborami prezydenckimi w kwietniu 2027 roku. Jednocześnie Fitch podkreślił, że samo zatwierdzenie budżetu nie wyeliminuje skali koniecznego dostosowania fiskalnego.

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