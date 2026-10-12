Рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило, что недостаточный прогресс Франции в сокращении бюджетного дефицита может привести к ухудшению прогноза ее кредитного рейтинга. Дальнейший существенный рост государственного долга, по оценке агентства, может стать основанием для снижения рейтинга страны. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Fitch в настоящее время оценивает Францию на уровне A+ со стабильным прогнозом. В агентстве отметили, что предложенный бюджет на 2027 год демонстрирует все большие трудности со стабилизацией государственного долга из-за слабого экономического роста, более высоких расходов на обслуживание долга и сохраняющейся политической фрагментации.

Дефицит превысил предыдущие ожидания

Французское правительство ожидает, что дефицит бюджета в 2026 году составит 5,4% ВВП. Это выше предыдущей цели в 5% ВВП и августовского прогноза Fitch на уровне 5,2% ВВП. Ухудшение показателя агентство связало с более слабыми налоговыми поступлениями на фоне замедления экономической активности и ситуации на рынке труда, а также с ростом процентных выплат.

Проект бюджета на 2027 год предусматривает дефицит на уровне 5% ВВП и новые сбережения объемом 43 млрд евро, или 1,4% ВВП. Среди предложенных мер — замораживание зарплат в государственном секторе, ограничение индексации пенсий свыше 1260 евро в месяц и продление специального налога для крупных компаний с сужением сферы его действия.

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Рост стоимости заимствований

Без дополнительных политических шагов правительство оценивает дефицит в следующем году в 6,4% ВВП. Fitch также сообщило, что доходность 10-летних французских государственных облигаций в октябре приблизилась к 5%, тогда как средний показатель в 2025 году составлял 3,4%.

Разрыв доходности между французскими и немецкими государственными облигациями расширился примерно до 140 базисных пунктов, что свидетельствует о более высокой уязвимости к изменениям доверия инвесторов. По оценке Fitch, для стабилизации соотношения государственного долга Франции к ВВП необходимо совокупное бюджетное корректирование примерно на 3,5% ВВП против 3%, которые агентство прогнозировало в августе.

Агентство ожидает, что принятие бюджета может пройти легче, чем в предыдущие годы, учитывая политические стимулы избежать длительной неопределенности перед президентскими выборами в апреле 2027 года. В то же время Fitch подчеркнуло, что само утверждение бюджета не устранит масштаб необходимого бюджетного корректирования.

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