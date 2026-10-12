评级机构惠誉评级警告称，法国在削减预算赤字方面进展不足，可能导致其信用评级展望恶化。该机构评估认为，公共债务进一步大幅增长可能成为下调该国评级的依据。阿纳多卢通讯社报道。

惠誉目前给予法国A+评级，展望为稳定。该机构指出，拟议的2027年预算显示，由于经济增长疲弱、偿债成本上升以及持续的政治碎片化，稳定公共债务面临越来越大的困难。

赤字超过此前预期

法国政府预计，2026年预算赤字将占国内生产总值的5.4%。这高于此前5%的国内生产总值目标，也高于惠誉8月作出的5.2%国内生产总值预测。该机构将指标恶化归因于经济活动和劳动力市场形势放缓背景下税收收入疲软，以及利息支出增加。

2027年预算草案预计赤字将占国内生产总值的5%，并将新增430亿欧元的节省开支，或占国内生产总值的1.4%。拟议措施包括冻结公共部门工资、限制对月养老金超过1260欧元部分的指数化调整，以及延长针对大型公司的特别税，同时缩小其适用范围。

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借贷成本上升

如果不采取额外政策措施，政府预计明年的赤字将占国内生产总值的6.4%。惠誉还表示，法国10年期国债收益率在10月接近5%，而2025年的平均水平为3.4%。

法国与德国国债之间的收益率差扩大至约140个基点，这表明其对投资者信心变化更为脆弱。惠誉估计，要稳定法国公共债务与国内生产总值之比，需要进行约占国内生产总值3.5%的累计财政调整，高于该机构8月预测的3%。

该机构预计，鉴于在2027年4月总统选举前避免长期不确定性的政治动机，预算的通过可能比前几年更容易。与此同时，惠誉强调，仅批准预算本身并不能消除所需财政调整的规模。

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