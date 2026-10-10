В субботу в Лондоне, Великобритания, состоялся пропалестинский марш. Palestine Solidarity Campaign (PSC) заявила, что по состоянию на 15:40 по местному времени на улицах города находились более 250 тысяч человек. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Участники собрались в районе Embankment и направились к Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании. Акцию приурочили к третьей годовщине начала израильских атак на Газу.

Требования участников

Протестующие призвали правительство Великобритании ввести санкции против Израиля и полное оружейное эмбарго. Они также требовали прекратить то, что называли геноцидом в Газе.

Участники несли палестинские флаги и плакаты в поддержку палестинцев. PSC в публикации в социальной сети X заявила, что Израиль, по утверждению организации, продолжает совершать геноцид против палестинского населения Газы.

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Маршрут и задержания

По данным лондонской полиции, согласованный маршрут проходил по Victoria Embankment, Вестминстерскому мосту, York Road, мосту Ватерлоо и Стрэнду до Уайтхолла, где должен был состояться митинг.

Полиция сообщила о нескольких задержаниях, в том числе мужчины и женщины с плакатами, которые, по версии правоохранителей, выражали поддержку запрещенной организации Palestine Action. Организация была запрещена 5 июля 2025 года в соответствии с Законом о терроризме. По данным полиции, ее члены проникли на базу Королевских военно-воздушных сил и разрисовали два самолета, причинив ущерб на 7 млн фунтов стерлингов.

После запрета Palestine Action тысячи людей были арестованы по обвинениям в поддержке этой организации. Возле штаб-квартиры полиции New Scotland Yard также собралась небольшая группа сторонников Израиля.

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