МВД России предложило освободить иностранных работников, трудоустроенных у резидентов территорий опережающего развития (ТОР), от обязательного подтверждения знания русского языка, истории страны и основ российского законодательства.

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Инициатива касается, в частности, территорий Дальнего Востока и Арктики.

В настоящее время иностранцы, как правило, должны подтверждать знание русского языка, истории и основ законодательства для получения разрешения на работу. МВД предлагает распространить на работников компаний-резидентов ТОР исключения, которые уже действуют для отдельных категорий иностранных работников.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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