PSC заявила про понад 250 тисяч учасників маршу в Лондоні — Anadolu Agency

У Лондоні, Велика Британія, в суботу відбувся пропалестинський марш. Palestine Solidarity Campaign (PSC) заявила, що станом на 15:40 за місцевим часом на вулицях міста перебували понад 250 тисяч людей. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Учасники зібралися в районі Embankment та рушили у напрямку Даунінг-стрит, де розташована резиденція прем'єр-міністра Великої Британії. Акцію приурочили до третьої річниці початку ізраїльських атак на Газу.

Вимоги учасників

Протестувальники закликали уряд Великої Британії запровадити санкції проти Ізраїлю та повне збройове ембарго. Вони також вимагали припинити те, що називали геноцидом у Газі.

Учасники несли палестинські прапори та плакати на підтримку палестинців. PSC у дописі в соцмережі X заявила, що Ізраїль, за твердженням організації, продовжує чинити геноцид проти палестинського населення Гази.

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Маршрут і затримання

За даними лондонської поліції, узгоджений маршрут пролягав Вікторія-Ембанкмент, Вестмінстерським мостом, Йорк-роуд, мостом Ватерлоо та Стрендом до Вайтголлу, де мав відбутися мітинг.

Поліція повідомила про кілька затримань, зокрема чоловіка й жінки з плакатами, які, за версією правоохоронців, висловлювали підтримку забороненій організації Palestine Action. Організацію заборонили 5 липня 2025 року відповідно до Закону про тероризм. За даними поліції, її члени проникли на базу Королівських повітряних сил і розмалювали два літаки, завдавши збитків на 7 млн фунтів стерлінгів.

Після заборони Palestine Action тисячі людей заарештували за звинуваченнями у підтримці цієї організації. Біля штаб-квартири поліції New Scotland Yard також зібралася невелика група прихильників Ізраїлю.

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