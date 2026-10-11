У Туреччині автобус зіткнувся з евакуатором, загинули 11 людей — Al Jazeera

Щонайменше 11 людей загинули, ще 27 дістали поранення внаслідок зіткнення туристичного автобуса з евакуатором у провінції Маніса на заході Туреччини. Аварія сталася вранці поблизу пунктів оплати проїзду в районі Ахісар на автомагістралі Гебзе—Орхангазі—Ізмір.

Поранених доправили до лікарень

Як повідомляє Al Jazeera, влада отримала повідомлення про зіткнення невдовзі після 11:00 за місцевим часом. Поранених доправили до місцевих лікарень, зокрема водія автобуса. Після виписки з лікарні його затримала поліція.

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На фото з місця аварії видно перекинутий автобус із серйозно пошкодженою задньою частиною. Евакуатор, який, імовірно, перевозив дерев'яні дошки, також перекинувся.

Роботи координує прокуратура

Губернатор Маніси Вахдеттін Озкан відвідав місце ДТП, де аварійні служби розчищали уламки. За його словами, роботи на місці проводять під координацією прокуратури. Міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чифтчі назвав потерпілих громадянами країни, однак влада ще не підтвердила, чи є серед загиблих або поранених іноземці.

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