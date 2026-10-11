Co najmniej 11 osób zginęło, a kolejnych 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autobusu turystycznego z lawetą w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Do wypadku doszło rano w pobliżu punktów poboru opłat w dystrykcie Akhisar na autostradzie Gebze–Orhangazi–Izmir.

Rannych przewieziono do szpitali

Jak informuje Al Jazeera, władze otrzymały zgłoszenie o zderzeniu krótko po godzinie 11:00 czasu lokalnego. Rannych, w tym kierowcę autobusu, przewieziono do lokalnych szpitali. Po wypisaniu ze szpitala został on zatrzymany przez policję.

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Na zdjęciach z miejsca wypadku widać przewrócony autobus z poważnie uszkodzoną tylną częścią. Laweta, która prawdopodobnie przewoziła drewniane deski, również się przewróciła.

Działania koordynuje prokuratura

Gubernator Manisy Vahdettin Özkan odwiedził miejsce wypadku, gdzie służby ratunkowe usuwały szczątki. Jak poinformował, prace na miejscu są prowadzone pod koordynacją prokuratury. Turecki minister spraw wewnętrznych Mustafa Çiftçi określił poszkodowanych jako obywateli kraju, jednak władze nie potwierdziły jeszcze, czy wśród zabitych lub rannych są cudzoziemcy.

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