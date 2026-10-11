По меньшей мере 11 человек погибли, еще 27 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса с эвакуатором в провинции Маниса на западе Турции. Авария произошла утром возле пунктов оплаты проезда в районе Ахисар на автомагистрали Гебзе—Орхангази—Измир.

Раненых доставили в больницы

Как сообщает Al Jazeera, власти получили сообщение о столкновении вскоре после 11:00 по местному времени. Раненых, в том числе водителя автобуса, доставили в местные больницы. После выписки из больницы его задержала полиция.

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На фотографиях с места аварии виден опрокинувшийся автобус с серьезно поврежденной задней частью. Эвакуатор, который, вероятно, перевозил деревянные доски, также опрокинулся.

Работы координирует прокуратура

Губернатор Манисы Вахдеттин Озкан посетил место ДТП, где аварийные службы расчищали обломки. По его словам, работы на месте проводятся под координацией прокуратуры. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи назвал пострадавших гражданами страны, однако власти еще не подтвердили, есть ли среди погибших или раненых иностранцы.

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