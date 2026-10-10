PSC称超过25万人参加伦敦游行——阿纳多卢通讯社

周六，英国伦敦举行了一场亲巴勒斯坦游行。巴勒斯坦团结运动（PSC）表示，截至当地时间15时40分，超过25万人聚集在伦敦街头。据阿纳多卢通讯社报道。

参与者在Embankment地区集结，并向英国首相官邸所在地唐宁街行进。这场活动旨在纪念以色列开始袭击加沙三周年。

参与者的诉求

抗议者呼吁英国政府对以色列实施制裁和全面武器禁运。他们还要求停止他们所称的加沙种族灭绝。

参与者携带巴勒斯坦旗帜和支持巴勒斯坦人的标语牌。PSC在社交媒体平台X上的一则帖子中表示，据该组织称，以色列仍在对加沙的巴勒斯坦人口实施种族灭绝。

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路线和逮捕

据伦敦警方称，商定的路线途经Victoria Embankment、威斯敏斯特桥、York Road、滑铁卢桥和Strand，抵达Whitehall，集会原定在那里举行。

警方报告了数起逮捕事件，其中包括一名男子和一名女子，他们所持的标语牌据执法部门称表达了对被禁组织Palestine Action的支持。该组织于2025年7月5日根据《反恐法》被取缔。据警方称，其成员进入一处皇家空军基地，并向两架飞机喷涂油漆，造成700万英镑损失。

Palestine Action被取缔后，数千人因被指控支持该组织而被逮捕。一个小型以色列支持者团体也聚集在New Scotland Yard警察总部附近。

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