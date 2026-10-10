在加拿大魁北克省，分离主义政党Parti Québécois在10月5日选举后组建了少数派政府。该党领袖保罗·圣皮埃尔·普拉蒙东成为候任省长，并表示只要唐纳德·特朗普仍担任美国总统，他就不会就魁北克主权举行公投。这可能将投票推迟至至少2029年。

The Rio Times报道，援引CBC News的消息称。据该媒体报道，普拉蒙东敦促该党当选和未当选的候选人保持动员状态，以应对再次举行选举的可能。这表明少数派政府预期将出现政治不稳定。

阿尔伯塔省投票

与此同时，阿尔伯塔省选民将于10月19日决定，该省是否应寻求脱离加拿大。The Rio Times指出，预计此次投票将显示加拿大西部的疏离程度，而不一定会形成支持分离的授权。

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加拿大总理马克·卡尼、保守党领袖皮埃尔·波利耶夫、阿尔伯塔省省长丹妮尔·史密斯以及萨斯喀彻温省省长斯科特·莫伊均拒绝了埃隆·马斯克提出的让魁北克、阿尔伯塔和萨斯喀彻温分离的呼吁。据CBC News报道，卡尼表示，加拿大的未来将由加拿大人和魁北克居民决定。

经济压力

政治争端发生之际，加拿大劳动力市场形势正在恶化。据La Presse报道的加拿大统计局数据，9月该国就业人数减少6.8万人，失业率升至6.5%。在魁北克，就业岗位减少4.9万个，失业率达到6%。

根据密歇根大学的数据，美国消费者一年期通胀预期在10月从9月的4.6%升至4.7%。五年期预期从3.4%升至3.5%。

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