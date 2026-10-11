图斯克将波兰学校袭击事件与网络暴力联系起来——BBC News

波兰总理唐纳德·图斯克表示，本周波兰学校发生的三起暴力袭击事件与互联网上对“暴力的颂扬”有关。据BBC News报道，袭击造成一名女性死亡，其他人员包括儿童也有人受伤。

图斯克的声明与警方行动

图斯克周日在与安全部门举行的危机会议上表示，此类行为往往是自发的，并受到网络活动的启发。他补充说，当局面对的并非一个大规模有组织的团体，但近些年和近几个月来，世界和波兰对暴力的迷恋正在增长。

这位政府首脑称，这是与极右翼环境有关的虚无主义暴力行为。他说，部分被拘留者曾活跃于极右翼圈子。警方还记录到，关于纳粹内容以及成为网络偶像的大规模杀人犯的搜索查询有所增加。

在检查了数万所学校后，警方以持有刀具或其他武器，以及威胁袭击学校或其他学生为由拘留了117人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

学校内的袭击事件

周三，一名19岁学生在马佐夫舍省一所职业学校袭击他人，造成9人受伤。次日，一名15岁少年进入华沙以北莱什奇杜乌-诺维内的一所小学后，一名37岁的学校女员工死亡。

周六，一名女子在华沙一所教育机构内因袭击一名17岁女孩并致3人受伤而被拘留。在有关可能发生新袭击的传言扩散后，数千名警察走访全国各地学校，以安抚学生。这些传言与所谓的网络“血腥星期五”挑战有关。

内政部长马尔钦·凯尔温斯基称，警方还在谢尔普茨市拘留了一名17岁男孩，他涉嫌在学校内表示打算伤害某人。

关注我们在