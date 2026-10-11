Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что три насильственных нападения в польских школах на этой неделе были связаны с «прославлением насилия» в интернете. В результате нападений погибла одна женщина, также пострадали другие люди, в том числе дети, сообщает BBC News.

Заявление Туска и действия полиции

Во время кризисного совещания с силовыми структурами в воскресенье Туск сказал, что такие действия часто бывают спонтанными и вдохновлены активностью в интернете. Он добавил, что власти не имеют дела с масштабно организованной группой, однако в последние годы и месяцы в мире и Польше растет увлечение насилием.

По словам главы правительства, речь идет об актах нигилистического насилия, связанных с ультраправой средой. Часть задержанных, по его словам, была активна в ультраправых кругах. Полиция также зафиксировала рост поисковых запросов о нацистском контенте и массовых убийцах, ставших кумирами в интернете.

После проверок десятков тысяч школ полиция задержала 117 человек за хранение ножей или другого оружия, а также за угрозы напасть на школы или других учеников.

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Нападения в школах

В среду 19-летний ученик напал на людей в профессиональном училище в Мазовецком воеводстве, ранив девять человек. На следующий день, после того как 15-летний подросток вошел в начальную школу в Лещидуле-Новинах к северу от Варшавы, погибла 37-летняя сотрудница школы.

В субботу в учебном заведении в Варшаве задержали женщину, которая во время нападения на 17-летнюю девушку ранила трех человек. Тысячи полицейских посетили школы по всей стране, чтобы успокоить учеников после распространения слухов о возможных новых атаках, связанных с предполагаемым онлайн-челленджем «Кровавая пятница».

Также в городе Серпц задержали 17-летнего юношу, который, по данным министра внутренних дел Марцина Кервиньского, якобы заявил на территории школы о намерении причинить кому-то вред.

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