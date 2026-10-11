В Бразилии губернатор штата Парана Ратинью Жуниор заявил о поддержке сенатора Флавиу Болсонару перед вторым туром президентских выборов, запланированным на 25 октября. Как сообщает The Rio Times, политик объявил об этом 10 октября в социальной сети X после разговоров с Болсонару и губернатором штата Сан-Паулу Тарсисиу де Фрейтасом.

В своем посте Ратинью Жуниор призвал действовать вместе ради будущего Бразилии. Он также прикрепил колонку Folha de S.Paulo, в заголовке которой говорилось, что Болсонару позвонил губернатору и заручился его поддержкой.

Поддержка перед вторым туром

Флавиу Болсонару, сенатор от консервативной Либеральной партии, во втором туре будет соперничать с действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, представителем левой Партии трудящихся. Флавиу Болсонару является сыном бывшего президента Жаира Болсонару.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ратинью Жуниор возглавляет штат Парана с 2019 года и входит в Социал-демократическую партию, которую The Rio Times характеризует как правоцентристскую. В то же время партия заявила о нейтралитете во втором туре. По данным Metrópoles, Флавиу Болсонару также поддержал Роналду Каяду — кандидат от этой партии, выбывший после первого тура 4 октября.

Значение Параны

Парана на юге Бразилии насчитывает около 11,4 млн жителей и является значительным экспортёром сои, кукурузы и курятины. По словам губернатора, экспорт товаров из штата в январе—сентябре составил 18,7 млрд долларов США, что на 5,5% больше, чем за соответствующий период 2025 года.

Платформы прогнозных ставок Kalshi и Polymarket 11 октября оценивали вероятность победы Флавиу Болсонару примерно в 87–88%, а Лулы — в 12,5–13%. The Rio Times отмечает, что эти показатели отражают цены ставок трейдеров, а не результаты социологических опросов.

Читай нас в