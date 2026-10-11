W Brazylii gubernator stanu Parana Ratinho Junior ogłosił poparcie dla senatora Flávio Bolsonaro przed drugą turą wyborów prezydenckich zaplanowaną na 25 października. Jak informuje The Rio Times, polityk ogłosił to 10 października w serwisie społecznościowym X po rozmowach z Bolsonaro oraz gubernatorem stanu São Paulo Tarcísio de Freitasem.

W swoim wpisie Ratinho Junior wezwał do wspólnego działania dla przyszłości Brazylii. Dołączył również felieton Folha de S.Paulo, którego nagłówek wskazywał, że Bolsonaro zadzwonił do gubernatora i uzyskał jego poparcie.

Poparcie przed drugą turą

Flávio Bolsonaro, senator z konserwatywnej Partii Liberalnej, zmierzy się w drugiej turze z urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą, przedstawicielem lewicowej Partii Pracujących. Flávio Bolsonaro jest synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.

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Ratinho Junior kieruje stanem Parana od 2019 roku i należy do Partii Socjaldemokratycznej, którą The Rio Times określa jako centroprawicową. Jednocześnie partia ogłosiła neutralność w drugiej turze. Według Metrópoles Flávio Bolsonaro otrzymał także poparcie Ronalda Caiado — kandydata tej partii, który odpadł po pierwszej turze 4 października.

Znaczenie Parany

Parana, położona na południu Brazylii, liczy około 11,4 mln mieszkańców i jest znaczącym eksporterem soi, kukurydzy oraz mięsa drobiowego. Według gubernatora eksport towarów ze stanu od stycznia do września wyniósł 18,7 mld dolarów, o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Platformy zakładów prognostycznych Kalshi i Polymarket 11 października oceniały prawdopodobieństwo zwycięstwa Flávio Bolsonaro na około 87–88%, a Luli na 12,5–13%. The Rio Times zaznacza, że wskaźniki te odzwierciedlają ceny zakładów traderów, a nie wyniki sondaży opinii publicznej.

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