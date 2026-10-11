在巴西，巴拉那州州长拉蒂尼奥·儒尼奥尔宣布支持参议员弗拉维奥·博索纳罗，后者将参加定于10月25日举行的总统选举第二轮投票。据《The Rio Times》报道，这名政治人物于10月10日在社交平台X上宣布这一消息，此前他与博索纳罗及圣保罗州州长塔尔西西奥·德·弗雷塔斯进行了交谈。

拉蒂尼奥·儒尼奥尔在帖文中呼吁为巴西的未来共同行动。他还附上了《Folha de S.Paulo》的一篇专栏文章，其标题称博索纳罗曾致电该州长并获得其支持。

第二轮投票前的支持

来自保守派自由党的参议员弗拉维奥·博索纳罗将在第二轮投票中与现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦竞争，后者是左翼劳工党的代表。弗拉维奥·博索纳罗是前总统雅伊尔·博索纳罗的儿子。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拉蒂尼奥·儒尼奥尔自2019年以来一直领导巴拉那州，并隶属于社会民主党，《The Rio Times》将该党描述为中间偏右政党。与此同时，该党宣布在第二轮投票中保持中立。据Metrópoles报道，弗拉维奥·博索纳罗还获得了罗纳尔多·卡亚多的支持，后者是该党的候选人，并在10月4日第一轮投票后出局。

巴拉那州的重要性

巴拉那州位于巴西南部，人口约1140万，是大豆、玉米和鸡肉的重要出口地。州长表示，该州1月至9月的商品出口额为187亿美元，比2025年同期增长5.5%。

预测博彩平台Kalshi和Polymarket在10月11日估计，弗拉维奥·博索纳罗获胜的概率约为87%至88%，卢拉的概率为12.5%至13%。《The Rio Times》指出，这些数据反映的是交易者的博彩价格，而非民意调查结果。

关注我们在